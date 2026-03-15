Marano. Via Casa Schiano nel degrado: “Strada distrutta e grata ostruita, pericoli per pedoni e automobilisti”

Condividi

Visite: 34

13 Visite

Gentile direttore, buche, asfalto ormai inesistente e sistemi di scolo delle acque completamente ostruiti. È la denuncia di un lettore residente nella zona del Parco delle Rondini, che segnala le condizioni critiche di Via Casa Schiano.

Secondo quanto racconta il cittadino, il tratto di strada che parte dalla zona bassa della via e arriva fino al parco residenziale versa da tempo in condizioni molto precarie. «Il manto stradale ormai non esiste più ed è diventato pericoloso soprattutto per i pedoni», spiega il residente, che ha inviato anche alcune fotografie per documentare la situazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti