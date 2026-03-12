CASPER SUPER EROI IN CORSIA E UOVA DI PASQUA, PARTE LA RACCOLTA

Visite: 9

I volontari entrano nei centri pediatri e nelle case famiglia della Campania, donando momenti di dolcezza a chi è costretto a lunghe degenze

“Sappiamo sulla nostra pelle che ci sono reparti dove ogni respiro pesa, dove i genitori imparano a sorridere anche con il cuore spezzato e dove i bambini combattono battaglie molto più grandi di loro. Ma quando entriamo noi Super Eroi portiamo allegria e questo ci fa star bene, perché non c’è fatica se si raccolgono i sorrisi dei bambini e delle loro famiglie. Anche per un solo attimo sappiamo che la paura lascia spazio alla speranza. Perché quando un bambino malato sorride, guariscono anche la mamma ed il papà che non dormono, i sanitari che ogni giorno lottano in silenzio. Ti accorgi che la vita è tutta lì: in uno sguardo che ti dice “grazie”, in una mano piccola che ti stringe forte, in un sorriso che nasce dove nessuno lo aspettava più. E con il cuore colmo di gioia si torna a casa più ricchi e mai stanchi”. E’ appassionato Daniele Maffettone, Presidente Casper Super Eroi in Corsia, impegnata da anni nel volontariato, quando racconta degli incontri nelle corsie e stanze di ospedale dove, insieme al suo team di volontari, cercano di far diventare leggeri i giorni più pesanti.

Proprio in questi giorni, con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, è partita nuovamente l’iniziativa di raccolta uova, ma anche di giocattoli e libri, da donare a chi sta vivendo un momento difficile in ospedale, perché la sofferenza di tanti bambini e delle loro famiglie, purtroppo non conosce stagioni. La “banda” dei Supereroi è oramai di casa in tutti gli ospedali della Regione Campania ed in molte Case Famiglia, che spalancano le porte alle mascotte.

Grazie alla generosità di tanti donatori, da oltre un decennio, i volontari Casper entrano nei centri pediatri della Campania, donando dolciumi, giocattoli e libri ai più piccoli. L’iniziativa partita nel 2015, ha raccolto sempre tantissimi giocattoli, tutti donati come è documentato sui social e sul sito www. regalaungiocattoloinospedale. it dove è presente una ricca galleria fotografica.

L’appuntamento promosso dalla Casper, in questi giorni e che terminerà il 28 Marzo, riguarda in particolare le uova di Pasqua, da donare ai bambini ed alle bambine, costretti a trascorrere questi giorni in ospedale. Uova dalle carte scintillanti e colorate, ma anche ovetti più piccoli, quelli famosi con la sorpresa, insieme a libri e giocattoli nuovi possono essere consegnati presso la sede dell’associazione Casper, che si trova a Giugliano. Se non si ha tempo, basta anche un clik, ordinando su Amazon, che effettuerà la consegna direttamente alla sede di Casper. Visto che il cioccolato e le uova possono essere deperibili, si può donare anche una piccola somma, direttamente con un bonifico, ad un conto dedicato che la Casper ha attivato con la causale: “Donazione uova ospedali”: IT48G3609201600620169915555 e poi comunicare il proprio codice fiscale o partita Iva su whatsapp al: 3932431597, per l’emissione della relativa ricevuta fiscale. Da questo conto la Casper attingere per l’acquisto di giocattoli e libri e portare avanti le attività di volontariato per l’intero anno.

Negli ospedali pediatrici della Campania, quali: ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli; Pediatria del I° e II° Policlinico di Napoli; ospedale Umberto I° di Nocera; ospedale Rummo di Benevento; ospedali Santobono-Pausillipon; ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore a portare uova, ovetti e dolciumi, saranno i Super Eroi preferiti dai più piccoli, che, in questi anni, hanno consegnato circa diecimila giocattoli nuovi ai bambini ed alle bambine ricoverati.

“Alla fine facciamo un dono ai bambini, ma anche agli adulti. – Ricorda Daniele, primo volontario/Super Eroe della Casper – L’animazione in reparto è sì un gioco, ma è un abbraccio alla vita. È ricordare a chi soffre, e anche a noi stessi, che nonostante tutto, non siamo soli. Donate ed aiutateci ad alleviare i disagi di bambini e famiglie”.