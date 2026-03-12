Guida Responsabilmente: il progetto sulla mobilità sicura della Città Metropolitana approda al liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento

Da
redazione
-
0
Screenshot
Condividi
Visite: 8
15 Visite

Un incontro multidisciplinare per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani

Proseguono gli incontri sulla sicurezza stradale per promuovere comportamenti di guida responsabile tra i giovani, organizzati dalla Città Metropolitana di Napoli delle scuole del territorio metropolitano.

L’iniziativa, inserita nel progetto nazionale ANCI dedicato alla “Mobilità Sicura” con un approccio multidisciplinare articolato in una parte teorica e una parte pratica, ha fatto tappa al liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento, retto dalla dirigente Debora Adrianopoli.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore