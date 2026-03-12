Ambiente, a Napoli 40 scienziati cinesi per il Convegno sino-italiano sulla biodiversità

Condividi

Visite: 9

24 Visite

L’evento organizzato dal Centro nazionale per la biodiversità è in programma dal 26 al 28 marzo all’Hotel San Francesco al Monte: in città una delegazione della Chinese Academy of Sciences.

Da giovedì 26 a sabato 28 marzo 2026 si svolgerà a Napoli, presso l’Art Hotel San Francesco al Monte, il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, organizzato dal National Biodiversity Future Center (Centro nazionale per la biodiversità) e dalla Chinese Academy of Sciences (Accademia cinese delle scienze).

Un simposio di caratura internazionale con circa 40 scienziati provenienti dalla Cina che si articolerà su sessioni plenarie e su tavoli di lavoro settoriali. Le tematiche che verranno affrontate dai massimi esperti dei due Paesi saranno quelle della tutela della diversità biologica marina, terrestre ed urbana, e per naturale e obbligata connessione dell’ambiente; e ancora il potenziale utilizzo delle nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale per contrastare i cambiamenti climatici e la decarbonizzazione. La tre giorni è organizzata da Knowledge for Business.

Luigi Fiorentino, presidente NBFC, afferma: “Italia e Cina sono “hotspots” a livello mondiale di biodiversità, impegnate a mantenere gli equilibri ecosistemici sempre più minacciati se non addirittura compromessi. Rivestono un ruolo centrale in questo ambito, tanto che in entrambi gli ordinamenti la biodiversità, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile hanno trovato pieno riconoscimento a livello costituzionale e di legislazione ordinaria, in quanto diritti fondamentali incomprimibili”.

La collaborazione NBFC e CAS, iniziata alla fine del 2023 e successivamente formalizzata da una serie di accordi di carattere operativo, vede in campo ricercatori impegnati a comprendere e risanare i problemi che affliggono il pianeta in tema di biodiversità.

Una partnership che si contraddistingue per un approccio innovativo, con una partecipazione trasversale e interdisciplinare ai gruppi di lavoro congiunti che sono stati istituiti nel corso del tempo, anche da parte di scienziati con specializzazioni diverse. L’obiettivo è tradurre concretamente, a livello metodologico, il “capacity building” che rappresenta una peculiarità della cooperazione tra i due enti.

In particolare, tre sono le direttrici strategiche che connotano il partenariato tra NBFC e CAS, la cui delegazione a Napoli sarà guidata dal direttore generale Liu Weidong: la condivisione e validazione di tecnologie emergenti per il monitoraggio e la valorizzazione della biodiversità; lo sviluppo di piani integrati di restauro e conservazione con una visione globale e sistemica; la formazione di personale altamente qualificato capace di sostenere l’innovazione e il trasferimento tecnologico sui territori nel lungo periodo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti