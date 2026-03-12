IRAN, L’ATTACCO ALLA BASE ITALIANA. TRUMP: IL LAVORO NON E’ FINITO

Sarebbe molto più grave di quanto riferito dal Pentagono il bilancio dell’attacco di un drone iraniano su una base americana in Kuwait avvenuto lo scorso 1 marzo. Oltre alle sei vittime ci sarebbero infatti almeno 30 feriti gravi con traumi cerebrali, ferite da schegge e ustioni. Lo scrive la Cbs aggiungendo che uno di loro rischierebbe l’amputazione di un arto. Il Pentagono inizialmente aveva parlato di cinque feriti gravi e molti altri in maniera lieve. Il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha dichiarato martedì che 140 militari statunitensi sono rimasti feriti dall’inizio della guerra con l’Iran e che la maggior parte di loro è tornata in servizio.