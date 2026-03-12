IRAN, L’ATTACCO ALLA BASE ITALIANA. TRUMP: IL LAVORO NON E’ FINITO

Media, incendio su due petroliere al largo dell’Iraq
Venticinque membri dell’equipaggio sono stati evacuati da due petroliere che hanno preso fuoco al largo della costa meridionale dell’Iraq, secondo quanto riportato dal sito Shafaq News, ripreso dalla Tass. Secondo una fonte delle forze dell’ordine locali, i soccorritori iracheni sono accorsi sul posto dopo le esplosioni e gli incendi a bordo delle petroliere
Crosetto: “Missile colpisce base italiana a Erbil, no vittime, stanno tutti bene”
“Un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime nel personale italiano”. È il messaggio che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato a Angelo Bonelli. Il leader di Avs, ospite di Realpolitik su Rete4, lo ha letto in tv. Contattato dall’Adnkronos, il ministro conferma di aver parlato “personalmente” con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. “Stanno tutti bene”, assicura Crosetto. Anche il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, si è messo in contatto con la base.
Iran: “Stasera raid con operazione congiunta con Hezbollah contro Israele”
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran afferma che l’attacco di stasera contro Israele è stata un'”operazione congiunta e integrata” con il gruppo terroristico libanese Hezbollah. In una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa Tasnim, ripresa dal Times of Israele, l’Irgc afferma di aver lanciato diversi missili balistici, mentre Hezbollah ha lanciato droni e razzi contro oltre 50 obiettivi in Israele.
Idf, Hezbollah ha lanciato circa 150 razzi contro Israele in quasi tre ore
Decine di nuovi razzi sono stati lanciati da Hezbollah verso il nord di Israele. Lo scrive The Times of Israel. Secondo le valutazioni dell’Idf, in totale il gruppo terroristico ha lanciato circa 150 razzi verso il nord nel giro di diverse ore. In una serie di dichiarazioni, Hezbollah ha affermato di aver preso di mira “gli insediamenti dopo averli avvisati di andare via entro un’area di 5 chilometri” dal confine, insieme ad altre città e basi militari israeliane.
Kuwait, intercettati missili balistici lanciati verso nostro territorio
Il governo del Kuwait ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le sue forze aeree hanno intercettato diversi missili balistici. Lo riporta Al Jazeera. Il Kuwait ha aggiunto che i proiettili erano diretti verso la parte meridionale del Paese e che la loro intercettazione non ha causato alcun danno.
Media, soldati Usa feriti gravi in attacco in Kuwait sono almeno 30
Sarebbe molto più grave di quanto riferito dal Pentagono il bilancio dell’attacco di un drone iraniano su una base americana in Kuwait avvenuto lo scorso 1 marzo. Oltre alle sei vittime ci sarebbero infatti almeno 30 feriti gravi con traumi cerebrali, ferite da schegge e ustioni. Lo scrive la Cbs aggiungendo che uno di loro rischierebbe l’amputazione di un arto. Il Pentagono inizialmente aveva parlato di cinque feriti gravi e molti altri in maniera lieve. Il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha dichiarato martedì che 140 militari statunitensi sono rimasti feriti dall’inizio della guerra con l’Iran e che la maggior parte di loro è tornata in servizio.
Il Kuwait intercetta attacchi missilistici e droni
L’esercito kuwaitiano ha annunciato che i sistemi di difesa aerea nazionali stanno rispondendo agli attacchi missilistici e ai droni nemici. Lo scrive il Guardian.
Trump, abbiamo fatto un viaggetto per liberarci di gente malvagia
“Abbiamo dovuto fare un’escursione, un viaggetto per liberarci di gente molto malvagia”. Lo ha detto Donald Trump parlando a una folla di sostenitori in Kentucky. “Andava fatto da 47 anni. Hanno ucciso la nostra gente. Volevano conquistare il Medio Oriente. Stavano per colpire Israele” e ora “non hanno idea di cosa li ha colpiti”, ha detto il presidente, mentre la folla urlava, “Usa! Usa!”.
Trump, abbiamo vinto la guerra contro l’Iran in un’ora
“Abbiamo vinto la guerra contro l’Iran in un’ora”. Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell’operazione militare ‘Epic fury’. “E’ un nome bellissimo, solo se vinci. “ma noi abbiamo vinto”, ha sottolineato il presidente americano. “Abbiamo dovuto fare un’escursione, un viaggetto per liberarci di gente molto malvagia”, ha aggiunto il tycoon. “Hanno ucciso la nostra gente. Volevano conquistare il Medio Oriente. Stavano per colpire Israele” e ora “non hanno idea di cosa è capitato loro”, ha sottolineato.
Pentagono a Congresso, spesi 11,3 miliardi nei primi 6 giorni di guerra
Il costo della guerra contro l’Iran ha superato gli 11,3 miliardi di dollari solo nei primi sei giorni di operazioni. Lo hanno riferito funzionari del Pentagono in un briefing a porte chiuse a Capitol Hill, secondo quanto riporta il New York Times. La stima non comprende molti dei costi associati all’operazione, come l’invio di materiale militare e del personale nella regione in vista dei primi attacchi. Per questo motivo, rileva il Times, i parlamentari si aspettano che la cifra aumenti considerevolmente, poiché il Pentagono continua a calcolare i costi accumulati solo nella prima settimana.
Trump, rilasceremo un po’ di petrolio da riserve Usa
Gli Stati Uniti rilasceranno sul mercato “un pò” di petrolio dalle loro riserve strategiche. Lo ha detto il presidente Trump parlando in Ohio.
Consigliere Khamenei, Trump è Satana, il più stupido dei presidenti Usa
Un alto consigliere militare dell’ayatollah iraniano Mojtaba Khamenei si è scagliato contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi in un discorso alla televisione di stato, mentre i due Paesi sono impegnati in una guerra che ha travolto il Medio Oriente. “Trump è il presidente americano più corrotto e stupido”, ha detto Yahya Rahim Safavi. “È Satana in persona”. Ha anche ribadito le minacce dell’Iran di eliminare Israele, che sta combattendo la Repubblica islamica al fianco degli Stati Uniti.