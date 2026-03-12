Tangenziale di Napoli: trasporta rifiuti speciali senza autorizzazioni. La Polizia denuncia un 50enne di Quarto. Sequestrati veicolo e carico

Condividi

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha denunciato un 50enne di Quarto (Na), per trasporto illecito di rifiuti speciali derivanti da attività edile.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno intercettato, sulla Tangenziale di Napoli, un furgone il cui conducente stava circolando con un carico superiore alla massa complessiva autorizzata dalla carta di circolazione. Durante il controllo, l’uomo non è stato in grado di esibire alcun documento di trasporto né il formulario di identificazione dei rifiuti. Il veicolo è stato quindi condotto alla pesa, dove è emerso un esubero di massa rispetto al limite trasportabile, con un carico netto di rifiuti pari a 943 kg.

Inoltre, dai successivi accertamenti effettuati con la Control Room sulla Terra dei Fuochi, i poliziotti hanno constatato la mancata iscrizione dell’uomo all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e, per tali motivi, il predetto è stato denunciato dal personale operante; allo stesso è stata, altresì, ritirata la patente di guida.

Infine, l’autocarro e il carico sono stati sottoposti a sequestro preventivo, con contestuale ritiro della carta di circolazione del veicolo.













