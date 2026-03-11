Marano in lutto, morto lo storico commerciante Di Lanno

Condividi

Visite: 2.118

47 Visite

*Marano in lutto: addio a Salvatore di Lanno, commerciante storico del centro*

Marano – È venuto a mancare all’età di 81 anni Salvatore di Lanno, noto commerciante e figura storica del centro storico di Marano. Da decenni, il suo negozio al Corso Umberto era un punto di riferimento per la comunità locale, simbolo di qualità e tradizione.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato un senso di vuoto e di cordoglio tra i concittadini, che ricordano con affetto la sua figura e la sua dedizione al lavoro.

Le condoglianze sono numerose e giungono da ogni parte della comunità. La famiglia di Salvatore di Lanno è in lutto e riceve le condoglianze dei numerosi amici e conoscenti.

La scomparsa di Salvatore di Lanno lascia un vuoto nel cuore del centro storico di Marano, ma il suo ricordo e la sua eredità rimarranno a lungo nella memoria della comunità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti