Marano, gestione servizio rifiuti: il Comune si costituirà parte civile nel processo che vede imputati 4 dipendenti

Il Comune di Marano si costituirà parte civile nel processo che si terrà ad aprile presso il Tribunale di Napoli Nord, riguardante accuse di turbativa d’asta e corruzione che coinvolgono 4 dipendenti comunali, un ex sindaco ed ex vicesindaco. L’inchiesta riguarda la gestione del servizio rifiuti tra il 2019 e il 2021.

Le udienze preliminari sono previste per il 22 aprile per i 4 imputati già rinviati a giudizio, e sono stati avviati anche i rispettivi iter per i procedimenti disciplinari. Il Comune di Marano ha deciso di costituirsi parte civile per tutelare gli interessi della comunità e chiedere giustizia per eventuali danni subiti.













