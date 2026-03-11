MARANO, NUOVA ANTENNA TELEFONIA A SAN ROCCO. LE PROTESTE. IL COMUNE: AUTORIZZAZIONE PER ORA SOSPESA PER APPROFONDIMENTI

Condividi

Visite: 188

44 Visite

Una nuova antenna di telefonia mobile 5G prevista nella zona di San Rocco sta generando proteste tra i residenti e l’intervento dello Sportello dei Diritti. I cittadini della zona hanno infatti espresso forti preoccupazioni per l’installazione dell’impianto, chiedendo chiarimenti su sicurezza, impatto ambientale e localizzazione della struttura.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comune, interpellato dalla redazione di Terranostranews. Dall’ente cittadino fanno sapere che l’autorizzazione al momento è stata sospesa per consentire ulteriori verifiche tecniche.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, infatti, l’impianto potrebbe sorgere nei pressi di un condotto idrico, circostanza che ha reso necessari nuovi accertamenti prima di qualsiasi via libera definitivo.

La questione riaccende il dibattito sui poteri dei Comuni in materia di installazione di antenne per la telefonia mobile. La normativa nazionale, infatti, è spesso molto penalizzante per gli enti locali, che in molti casi si trovano a dover concedere autorizzazioni anche in deroga alle previsioni dei propri regolamenti urbanistici.

I Comuni, tuttavia, possono comunque chiedere verifiche e ricorrere per far rispettare una serie di parametri tecnici, urbanistici e ambientali, soprattutto quando emergono criticità legate alla sicurezza delle infrastrutture o alla tutela del territorio.

Intanto i residenti della zona di San Rocco chiedono maggiore trasparenza sull’iter autorizzativo e sull’esatta collocazione dell’antenna, mentre lo Sportello dei Diritti dell’avvocato Esposito ha sollecitato ulteriori controlli e l’accesso agli prima di qualsiasi decisione definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti