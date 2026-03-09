Marano, nuovo sopralluogo nel palazzo di via Roma colpito dalla frana: residenti recuperano altri effetti personali

Ancora un sopralluogo tecnico nel palazzo di via Roma, a Marano, colpito dalla frana avvenuta alcune settimane fa. Nella giornata di oggi il tecnico del condominio, insieme ai vigili del fuoco e ad alcuni residenti, è entrato nuovamente nello stabile per alcune perizie tecniche e per consentire il recupero di altri effetti personali rimasti negli appartamenti.

Intanto proseguono le verifiche strutturali sull’edificio per valutare le condizioni di sicurezza. Restano ancora incerti i tempi necessari per gli eventuali lavori e per il rientro delle 26 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni dopo lo smottamento.

