Usa, spari contro la villa di Rihanna: la pop star era in casa, è illesa

Gli spari sono esplosi a Beverly Hills nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la 30enne si sarebbe accostata in auto – una Tesla bianca – alla dimora della cantante. Una volta fermato il veicolo, avrebbe abbassato il finestrino e aperto il fuoco mentre rimaneva seduta sul sedile del guidatore sparando almeno dieci colpi. Poi, acceleratore a tavoletta, è fuggita. Quattro colpi o schegge hanno colpito parti della proprietà, ha riferito la polizia di Los Angeles. La donna ritenuta essere la sparatrice è stata arrestata. Un proiettile ha penetrato il muro della casa.