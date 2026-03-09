Marano, raid vandalico in via Brenta: auto con vetri rotti e ruote smontate

Condividi

Visite: 326

34 Visite

Auto danneggiate durante la notte in via Brenta, a Marano. Diversi cittadini della zona hanno segnalato vetri infranti e ruote smontate su alcune vetture parcheggiate lungo il viale.

La strada, che si trova a ridosso del corso Mediterraneo, è stata teatro dell’ennesimo episodio di vandalismo che ha provocato rabbia e preoccupazione tra i residenti. Al risveglio, diversi proprietari hanno trovato le proprie auto pesantemente danneggiate.

I cittadini chiedono maggiori controlli e interventi per fermare una situazione che, secondo quanto raccontano, si starebbe ripetendo con sempre maggiore frequenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti