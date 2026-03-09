Villaricca, 19enne in fin di vita con una ferita alla gola: indagano i carabinieri

Condividi

Visite: 122

11 Visite

Un giovane di 19 anni, originario di Villaricca, è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano con una profonda ferita alla gola che avrebbe interessato la giugulare. I medici lo hanno sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico d’urgenza nel tentativo di salvargli la vita.

Sull’accaduto restano ancora molti punti da chiarire. La notizia è stata lanciata dal Meridianonews. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un possibile incidente domestico, ma la dinamica è ancora t













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti