Napoli, municipalità collinare: è di nuovo allarme delinquenza. A quando le annunciate telecamere per la videosorveglianza?

“ Siamo fortemente preoccupati dalla recrudescenza sulla collina vomerese degli episodi di delinquenza. L’ultimo evento alla ribalta delle cronache in queste ore è quello dell’aggressione e dell’accoltellamento di una donna, avvenuto su un autobus di linea che transitava in via Simone Martini, all’Arenella, ma ce ne sono tanti altri, come quello di un giornalista, che risiede in zona, il quale, in un post su Facebook, dopo aver subito il furto della propria autovettura, sottolinea che l’area collinare sta diventando terra di nessuno e pone alle istituzioni preposte una domanda che condividiamo in tanti “A chi aspettano per mettere le telecamere annunciate?” . Si conferma dunque il grande interesse della delinquenza, organizzata e non, nei confronti dell’area collinare partenopea. Gli ultimi eventi, almeno al momento, di una lunga catena di fatti criminali che si sono verificati di recente sulla collina, sovente a danno di giovani ad opera delle famigerate baby gang, che in zona imperversano da tempo, ma anche di esercizi commerciali, bersagli di furti e rapine “. A intervenire sulla vicenda è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da sempre attento alle questioni che riguardano la sicurezza e l’ordine pubblico nell’ambito del territorio della municipalità 5, che comprende i territori del quartieri del Vomero e dell’Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani.













