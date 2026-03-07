Delitto a Marano, il prefetto Cardellicchio: “Fiducia in investigatori e magistratura, la città merita serenità”

Condividi

Seguo con apprensione l’evolversi delle tragiche notizie che hanno portato alla ribalta più negativa Marano. Un territorio che mostra evidenti i segni della violenza che l’ha straziata negli anni costringendola per l’interesse di pochi assatanati ad una crescita informe e stratificata che rende sempre più difficile, ma non impossibile, ogni rimedio. Una violenza che ancora oggigiorno mostra il profondo disprezzo che nutre per i valori più importanti della vita e della vecchiaia incuranti di trascinare il nome di tutta la Città nel perimetro della peggiore cronaca nera. Oggi però una rinnovata cultura, una maggiore educazione scolastica e civica, una accresciuta capacità investigativa ed una indiscussa credibilità giudiziaria ci auguriamo di cuore siano in grado di far luce sull’accaduto e aiutare a far tornare qualità di vita per tutti, progresso per i nostri giovani e serenità per i nostri anziani assicurando alla giustizia ed alla giusta punizione che si è macchiato del più grave e barbaro dei crimini che non può trovare giustificazione in nessun atto o colpa per quanto grave possa essere.

Prefetto Vincenzo Cardellicchio













