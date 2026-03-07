Lite sul bus a Marano, extracomunitario armato di coltello arrestato dai carabinieri

Condividi

Visite: 60

11 Visite

Momenti di tensione su un autobus dell’ANM a Marano, dove una lite tra due cittadini extracomunitari ha costretto l’autista a interrompere la corsa e a chiedere l’intervento dei carabinieri.

Una pattuglia della Compagnia di Marano è intervenuta in via San Rocco dopo la segnalazione del conducente del mezzo. Secondo quanto ricostruito, poco prima a bordo del bus era scoppiata una discussione tra due uomini.

All’arrivo dei militari è stato fermato un 28enne di origine gambiana che, armato di un coltello con una lama di circa 22 centimetri, aveva poco prima minacciato l’altro uomo coinvolto nella lite, nel frattempo allontanatosi.

L’episodio ha provocato momenti di panico tra i passeggeri presenti sul mezzo. Il 28enne è stato bloccato e perquisito: il coltello è stato trovato e sequestrato.

L’uomo è stato arrestato e condotto al Tribunale di Napoli Nord per il rito direttissimo. Dovrà rispondere di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato dalla presenza su un mezzo pubblico.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti