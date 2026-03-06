VOMERO, DONNA ACCOLTELLATA SUL BUS. L’AGGRESSORE: VOLEVO ATTENZIONE DA GRATTERI

Condividi

Tragedia sfiorata ieri sera al Vomero. Una 32enne è stata accoltellata al volto e alle braccia su un autobus della linea C32 mentre transitava, intorno alle 21, in via Simone Martini.

Trasportata al Cardarelli dolorante e sanguinante, la donna è stata ricoverata ma non è in pericolo di vita. A colpirla è stato un 39enne di Pianura, incensurato, che le ha sferrato due fendenti senza alcun motivo apparente dopo averla spinta a terra continuando a minacciarla anche quando prima un uomo e poi i carabinieri hanno tentato di persuaderlo a lasciarla.

Ora è in carcere, bloccato dai militari del nucleo radiomobile di Napoli giunti sul posto rapidamente grazie all’immediata segnalazione da parte del conducente del pullman e di alcuni viaggiatori. Ha rischiato il linciaggio mentre veniva portato via dagli uomini di divisa, sommerso dagli improperi.

Lui ha gridato qualcosa riferendosi a Nicola Gratteri, ma è stato sommerso dalle urla dei presenti. Aggressore e vittima non si conoscono, ma a rendere la vicenda ancora più inquietante è una circostanza molto particolare.

In caserma il 39enne ha dichiarato di aver agito per “attirare l’attenzione di Nicola Gratteri”, riferendosi al procuratore di Napoli e mostrandosi piuttosto agitato. Dai primi accertamenti sembra che il 39enne non sia mai stato ricoverato per problemi mentali né sarebbe stato in cura presso centri dell’Asl.













