Csm, Cantone proposto per la Procura di Salerno

La Quinta Commissione del Csm ha deliberato all’unanimità di proporre al plenum come nuovo procuratore di Salerno Raffaele Cantone, attualmente procuratore di Perugia.

Il trasferimento alla procura di Salerno è stato chiesto dallo stesso Cantone. Il magistrato, già alla guida dell’Autorità anticorruzione, è arrivato a Perugia nel giugno del 2020 nel pieno dell’emergenza Covid.

Nel capoluogo umbro ha diretto alcune delle più importanti indagini del panorama giudiziario italiano essendo la Procura perugina competente su tutti i fatti che coinvolgono i magistrati di Roma come accusati o persone offese dai reati.

L’indicazione di Cantone a Salerno è arrivata all’unanimità e ora dovrà essere ratificata dal plenum dell’organo di autogoverno della magistratura.

Tra le altre proposte, sempre all’unanimità, quella di nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Termini Imerese settore penale Mario Conte, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Palermo settore penale Aldo De Negri, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Lecce settore civile Ida Cubicciotti, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Agrigento settore penale Alessandra Vella, nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Treviso settore penale Piera De Stefani e la riassegnazione del procuratore aggiunto di Firenze Gabriele Mazzotta.

Per la proposta di nuovo procuratore di Trento, 3 voti ( Paolini, Aimi e Giuffrè) sono andati ad Alessandra Cerreti e 3 voti (Carbone M. , Bisogni e Miele ) a Claudia Danelon.













