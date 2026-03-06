Domenico, donna ruba uno dei peluche lasciati davanti al Monaldi in suo ricordo. La giustificazione: «Lo fanno tutti»

Condividi

«Lo fanno tutti». Forte di questa “giustificazione”, una donna ha rubato uno dei peluche donati e lasciati in ricordo del piccolo Domenico Caliendo, il piccolo di tre anni morto dopo il trapianto all’ospedale Monaldi di Napoli.

L’episodio è stato raccontato in diretta alla trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante. «È avvenuto poco fa – ha ricostruito la giornalista -, una donna sulla cinquantina è arrivata davanti all’ospedale, dove si trovano i regali donati dalla città in ricordo del bambino morto, e ha parcheggiato la macchina. Poi ha cominciato a passare in rassegna i vari peluche presenti, scartandone alcuni, e poi alla fine ne ha scelto e preso uno. Alle nostre obiezioni si è giustificata dicendo “tanto lo fanno tutti, qualcuno li venderà pure”. È stato un atto increscioso, che abbiamo segnalato all’avvocato della famiglia».













