Matteo Canzi, chi è il vincitore di MasterChef

È Matteo Canzi, per tutti Teo, il vincitore della quindicesima edizione di MasterChef Italia. Il 24enne brianzolo ha conquistato il titolo al termine di una finale ricca di colpi di scena, convincendo i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli con il suo menu personale.

La sfida decisiva si è trasformata in un duello finale con Carlotta, battuta di misura dopo una serata intensa e piena di imprevisti. Con questa vittoria Teo si aggiudica il titolo di quindicesimo MasterChef italiano, 100 mila euro in gettoni d’oro, un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana e la pubblicazione del suo primo libro di ricette, “Il gusto del perché – Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina”, in uscita il 12 marzo per Baldini+Castoldi.

Chi è Matteo Canzi, detto Teo

Nato e cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco, Matteo Canzi ha 24 anni ed è studente di International Marketing. Nonostante il percorso universitario, il suo sogno è sempre stato un altro: trasformare la cucina nella sua professione.

La passione nasce quando è ancora bambino, grazie ai momenti trascorsi ai fornelli con la nonna. Il vero punto di svolta arriva però solo qualche anno fa. Durante le festività natalizie decide di cimentarsi con una ricetta complessa, il filetto alla Wellington: una sfida tecnica superata con successo che gli fa capire quanto la cucina possa diventare qualcosa di più di un semplice hobby.













