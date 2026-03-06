Usa e Venezuela ristabiliscono le relazioni diplomatiche

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 12
23 Visite

Gli Stati Uniti e le autorità ad interim del Venezuela “hanno concordato di ristabilire le relazioni diplomatiche e consolari”.
Il Dipartimento di Stato americano ha riferito che “questo passo faciliterà i nostri sforzi congiunti per promuovere la stabilità, sostenere la ripresa economica e la riconciliazione politica in Venezuela”.

Gli Usa puntano ad “aiutare il popolo venezuelano a progredire con un processo graduale che crei le condizioni della transizione pacifica verso un governo eletto democraticamente”.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore