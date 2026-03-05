VOMERO, DONNA ACCOLTELLATA IN UN BUS

Condividi

Terrore, violenza, sangue e tensione all’interno di un bus in via Simone Martini, al Vomero. Una donna è stata accoltellata da un uomo. Terrore tra i passeggeri, che sono intervenuti per salvare la donna. L’aggressore è stato bloccato e ha rischiato il linciaggio. Decisivo l’intervento dei carabinieri del radiomobile, che sono sopraggiunti e hanno arrestato l’aggressore. La donna è stata condotta al Cardarelli, in stato di coscienza.













