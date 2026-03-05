GUERRA IN IRAN, TRUMP: “IL FIGLIO DI KHAMENEI E’ UN PESO PIUMA, DOBBIAMO ESSERE COINVOLTI NELLA SUCCESSIONE”

Reza Pahlavi: “Nessun successore di Khamenei sarà considerato legittimo”

“Qualsiasi tentativo di nominare un successore” della Guida Suprema “è destinato a fallire. Chiunque venga nominato, che sia Mojtaba o Hassan, mancherà di legittimità e sarà considerato complice del sanguinoso passato di questo regime e dei suoi leader criminali, Khomeini e Khamenei”. Lo scrive su X Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià, in esilio all’estero che si è proposto per guidare la transizione in Iran. “Il regime al collasso della Repubblica Islamica non ha alcuna legittimità. L’unica alternativa legittima a questo regime è il Sistema di Transizione”, aggiunge, lanciando un appello “a tutti gli ex e attuali funzionari della Repubblica Islamica, che non hanno le mani sporche del sangue della nazione: rispettate la volontà del popolo, cedete il potere immediatamente e senza violenza, dichiarate la vostra fedeltà alla Rivoluzione del Leone e del Sole e contribuite alla transizione stabile e sicura dell’Iran verso un governo nazionale democraticamente eletto”.

Infine un appello anche alla comunità internazionale: “State al fianco del popolo iraniano. Dichiarate illegittima la Repubblica Islamica e riconoscete il Sistema di Transizione come rappresentante della volontà nazionale”.