Il Giugliano (finalmente con il 4-3-3) batte il Monopoli: tre punti pesanti per la salvezza

Vittoria pesante in chiave salvezza per il Giugliano, che supera il Monopoli, formazione lanciata in zona playoff. I gialloblù di Di Napoli, schierati con il 4-3-3, sbloccano la gara al 17’ con Zammarin, bravo a concludere dal limite dopo una palla recuperata da De Rosa sulla trequarti.

Nella ripresa il Giugliano sfiora più volte il raddoppio: Balde va vicino al gol e colpisce anche una traversa con un gran destro. Il 2-0 arriva nel finale con Ogunseye, che difende palla in area e trova la girata vincente di sinistro. Nel recupero Longo segna per il Monopoli, ma l’arbitro annulla dopo revisione al monitor. Tre punti fondamentali per i gialloblù.

