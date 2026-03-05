Covid, ora la scienza accusa i lockdown: hanno compromesso le capacità cognitive dei bambini

Visite: 37

I lockdown hanno rallentato lo sviluppo di importanti capacità cognitive dei bambini. A rilevarlo è uno studio, pubblicato su Child Development da John Spencer della University of East Anglia e da colleghi delle università di Lancaster e Durham, che è stato effettuato su bambini che frequentavano la scuola dell’infanzia quando è scoppiata la pandemia da Covid-19.

Lo studio Usa, “Scuola dell’infanzia cruciale per la socializzazione dei bambini”

La ricerca, eseguita per diversi anni su 139 bambini di età compresa tra due anni e mezzo e sei anni e mezzo, dimostra che chi ha vissuto i lockdown in età così precoce ha registrato progressi significativamente più lenti nelle capacità di autoregolazione, concentrazione e flessibilità cognitiva. Già prima dell’arrivo della pandemia ben 94 famiglie stavano partecipando a un progetto che dava la possibilità ai ricercatori di avere una rara base di riferimento sulle capacità cognitive dei bambini prima delle serrate totali per il virus. Dallo studio risulta che i bambini che frequentavano la scuola dell’infanzia quando il Paese è entrato in lockdown hanno avuto un aumento molto più lento delle capacità di autoregolazione e flessibilità cognitiva negli anni successivi rispetto ai loro coetanei che frequentavano ancora la scuola materna prima della pandemia.

Covid, lockdown deleteri per i bambini

Questi bambini hanno avuto maggiori difficoltà a controllare gli impulsi e a cambiare attività, competenze che si acquisiscono durante la scuola dell’infanzia. Periodo che John Spencer definisce “critico per la socializzazione tra pari”. Secondo lo studioso, quello “è il momento in cui i bambini imparano le regole della classe e costruiscono le prime amicizie che contribuiscono alla formazione della fiducia in sé stessi”. I bambini che hanno iniziato la scuola nel 2020 hanno vissuto la chiusura delle proprie aule e le opportunità di interazione sociale si sono fortemente contratte.