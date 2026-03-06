Valerio Scoppa nominato CEO dell’Anno ai Le Fonti Awards 2026 per Innovazione e Leadership nella Sanità

In passato il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A. è stato tra i protagonisti di questo prestigioso premio dedicato alle eccellenze aziendali. Quest’anno, però, è arrivata una bellissima sorpresa: Valerio Scoppa, amministratore unico del centro diagnostico, ha ricevuto il riconoscimento come CEO dell’anno per Innovazione e Leadership nel settore sanitario. Un premio che conferma il suo rilevante ruolo manageriale nella crescita dell’azienda nel panorama sanitario nazionale e che ne rafforza il posizionamento tra le eccellenze italiane del settore.

“Sono orgoglioso e felice di ricevere questo premio – spiega emozionato Scoppa –. È un riconoscimento che sento di condividere con tutti i dipendenti e i collaboratori del Centro Aktis, perché dietro questo risultato c’è il lavoro quotidiano di una squadra straordinaria. È il frutto di impegno, dedizione e costanza, ma soprattutto della passione con cui ogni giorno cerchiamo di dare il meglio alle persone che si affidano a noi. Un pensiero va a mio padre, il nostro fondatore, che ha dato vita a questa splendida realtà. Questo premio rappresenta uno stimolo ulteriore a continuare su questa strada, con lo stesso entusiasmo e la stessa responsabilità, guardando al futuro con ancora più determinazione”.