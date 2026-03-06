GUERRA IN IRAN, LA RUSSIA FORNISCE INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE AL REGIME. RAID SU TEHERAN

Almeno 160 militari italiani della Marina per la difesa di Cipro
Sono almeno 160 gli uomini della Marina militare italiana che raggiungeranno a bordo di una nave italiana l’area di Cipro per la difesa dell’isola. L’operazione avverrà nell’ambito di un assetto in coordinamento tra Italia, Spagna, Francia e Olanda. I numeri dei militari impiegati potranno variare a seconda del tipo di nave – fregata o cacciatorpediniere – che verrà inviata.
Iran: “Usa e Israele hanno colpito una scuola elementare”
L’Iran ha accusato gli Stati Uniti e Israele di avere colpito una scuola elementare di Teheran negli attacchi diretti verso il Paese. “Questa è un’altra scuola elementare, la Shahid Hamedani School, in piazza Niloufar a Teheran, presa di mira dagli aggressori americani/israeliani”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, in un messaggio su X, pubblicando un video dove si vedono dei bambini seduti per terra in una scuola e immagini dell’edificio con finestre e porte sfondate e detriti sul pavimento. Baghaei nel suo messaggio non ha menzionato vittime.
Ue: “Paesi Golfo hanno diritto a difendersi”
“Ribadiamo il diritto inalienabile dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo di difendersi, ai sensi della Carta dei Diritti Fondamentali delle Nazioni Unite, e di difendersi dagli attacchi dell’Iran”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Anouar El Anouni rispondendo alle domande dei giornalisti durante il briefing quotidiano con la stampa.
Due droni attaccano base militare Usa vicino Erbil
Due droni attaccano una base militare Usa vicino all’aeroporto di Erbil, in Iraq.
Colpito giacimento petrolio Kurdistan: “Stop produzione”
Le autorità curde irachene hanno annunciato che la produzione di petrolio in un giacimento gestito dalla società Usa Hkn Energy è stata interrotta a seguito di un attacco di due droni avvenuto ieri. Si tratta, ha specificato il ministero delle Risorse naturali locale, del giacimento petrolifero HKN nella zona di Sarsang, nella provincia di Dohuk. L’attacco ha danneggiato il giacimento e “interrotto la produzione”.
Maersk sospende le rotte Europa-Golfo e Golfo-Estremo Oriente
“A seguito della nostra ultima valutazione dei rischi e considerando l’escalation del conflitto che sta compromettendo la sicurezza della navigazione nella regione del Golfo, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente il servizio FM1 (che collega l’Estremo Oriente al Medio Oriente) e il servizio ME11 (che collega il Medio Oriente all’Europa). La decisione è stata presa come misura precauzionale per garantire la sicurezza del nostro personale e delle nostre navi, riducendo al minimo le interruzioni operative nella nostra rete più ampia”. Lo fa sapere Maersk, il gigante danese dello shipping, nell’ultimo bollettino.
Idf, bombardato il bunker sotterraneo di Khamenei
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano che 50 jet hanno bombardato il bunker sotterraneo di Khamenei, “ancora utilizzato da funzionari iraniani”. Lo riporta il Guardian. Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di aver distrutto il bunker sotterraneo del leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, ucciso a Teheran, che, a loro dire, è ancora utilizzato da alti funzionari iraniani. L’Idf ha detto che circa 50 jet da combattimento dell’aeronautica militare israeliana hanno sganciato circa 100 bombe sul sito, che, a loro dire, si trovava sotto il “complesso dirigenziale” iraniano a Teheran, estendendosi su diverse strade e includendo “molti punti di ingresso e sale per raduni di alti membri del regime terroristico iraniano”. “Dopo l’assassinio di Khamenei, il complesso ha continuato a essere utilizzato da alti funzionari del regime iraniano”, ha spiegato l’Idf in un comunicato.
Wp: “Mosca fornisce all’Iran informazioni di intelligence per colpire le forze Usa”
La Russia sta fornendo all’Iran informazioni di intelligence per aiutarlo a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, tra cui la posizione di navi da guerra e aerei americani: lo scrive il Washington Post, citando tre funzionari a conoscenza della questione. Le informazioni sugli obiettivi, scrive il Wp, rappresentano la prima indicazione che un altro importante avversario degli Stati Uniti sta partecipando, anche indirettamente, alla guerra.
Teheran: “Alcuni paesi hanno avviato uno sforzo di mediazione”
“Alcuni Paesi hanno avviato iniziative di mediazione. Sia chiaro: siamo impegnati per una pace duratura nella regione ma non esitiamo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione. La mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che hanno sottovalutato il popolo iraniano e innescato questo conflitto”. Lo scrive su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.
Libano, intensi raid aerei israeliani nella Bekaa al confine con la Siria
Intensi raid aerei israeliani sono in corso nella valle orientale libanese della Bekaa al confine con la Siria. Lo riferiscono i media di Beirut, secondo cui forti esplosioni sono state udite nei pressi di Nabi Shit, principale cittadina sull’Antilibano.
Attaccate basi Usa in Kuwait, “raid continueranno”
L’esercito iraniano ha dichiarato di aver attaccato le basi statunitensi in Kuwait e ha promesso che continuerà i raid. “Nelle ultime ore, vari tipi di droni distruttivi delle forze di terra dell’esercito hanno preso di mira in gran numero le basi militari americane in Kuwait”, ha dichiarato l’esercito, secondo la TV di stato iraniana. “Questi attacchi continueranno nelle prossime ore”.
Ministero della sanità libanese, 5 morti in raid israeliano a Sidone
E’ di almeno 5 morti e diversi feriti il bilancio di un raid aereo israeliano nella città di Sidone, 40 km a sud di Beirut. Lo riferisce l’agenzia governativa del Libano Nna, che cita il ministero della sanità.
Londra contribuirà alla difesa del Bahrein
Londra contribuirà alla difesa del Bahrein con caccia della Raf.
Meloni: “Sostenere iniziative per il ritorno della diplomazia”
“La priorità è proteggere i nostri connazionali e lavorare, insieme ai nostri principali partner e alleati, per sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un ritorno alla diplomazia e al dialogo tra le parti. Allo stesso tempo stiamo vigilando su tutti i fronti, dalla sicurezza agli effetti economici della crisi, valutando ogni possibile azione di mitigazione in questi ambiti”. Così, sui socia