Serie C, Catania. Allegretto, il percorso di un difensore in crescita

Da Pozzuoli alla corsa playoff con il Catania, passando per anni di crescita e continuità in Serie C. Il percorso di Andrea Allegretto racconta la traiettoria di un difensore che ha costruito il proprio spazio nel calcio professionistico senza strappi, ma attraverso un progressivo consolidamento in categoria.

Centrale classe 2001, Allegretto è arrivato a Catania nel gennaio 2025 e oggi si ritrova a vivere uno dei momenti più significativi della sua carriera. La squadra rossazzurra è ormai vicina alla qualificazione ai playoff e, in questo contesto, anche il suo contributo ha assunto un peso crescente all’interno delle rotazioni difensive. In questa stagione ha collezionato più di 14 presenze in campionato, numeri che fotografano una fiducia aumentata con il passare delle gare.

Prima dell’approdo in Sicilia, Allegretto aveva già costruito basi solide. Dopo il percorso nei settori giovanili di SPAL e Bari, il passaggio al Picerno gli ha permesso di trovare continuità e di diventare, nel tempo, un riferimento affidabile nel reparto arretrato. Proprio in Basilicata il difensore flegreo ha maturato gran parte del proprio bagaglio in Serie C, imponendosi con regolarità e presenza.

Il dato che meglio sintetizza il suo percorso è quello complessivo: oltre 100 presenze in Serie C tra Picerno e Catania, un numero che dà la misura della continuità raggiunta dal difensore puteolano e della credibilità costruita stagione dopo stagione.

Adesso, però, il punto centrale è il presente. Per Allegretto, il finale di stagione con il Catania rappresenta la possibilità di giocarsi qualcosa di importante. La prospettiva dei playoff rimette tutto in gioco e apre anche uno scenario personale interessante: dopo anni di gavetta, il talento flegreo può provare a legare il proprio percorso a una possibile rincorsa verso la Serie B.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, altro elemento che rende questi mesi particolarmente delicati e rilevanti. Ma al di là delle valutazioni future, il dato attuale resta chiaro: Andrea Allegretto arriva a questo snodo della stagione con un percorso già strutturato alle spalle e con la possibilità concreta di misurarsi nella fase più importante dell’anno.

Allegretto rappresenta un profilo che farebbe comodo a molte società di Serie C, per età, struttura fisica, esperienza già maturata e margini di ulteriore sviluppo.

Il suo identikit sembra anche quello di un calciatore che potrebbe risultare interessante per un club di Serie B intenzionato a investire su un difensore giovane ma già abituato al calcio professionistico.

Da Pozzuoli alla sfida per la Serie B: il cammino resta tutto da completare, ma il percorso costruito fin qui lo colloca già tra i profili da seguire.













