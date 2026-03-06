Marano. Incidente tra bici elettrica e camion: appello per stampelle dal ragazzo del Bangladesh rimsto ferito

Un giovane del Bangladesh rimasto ferito in un incidente stradale chiede l’aiuto di qualcuno di buon cuore che possa prestargli delle stampelle. Il ragazzo, coinvolto nello schianto avvenuto questa mattina, dovrebbe essere dimesso dall’ospedale lunedì e al momento non dispone dell’attrezzatura necessaria per camminare durante la convalescenza.

L’incidente si è verificato nei pressi di Città Giardino, all’incrocio tra via Casalanno e la strada Marano-Quarto. Due extracomunitari viaggiavano a bordo di una bici elettrica quando, secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe avuto problemi ai freni facendo perdere il controllo ai due occupanti e provocando l’impatto contro un camion.

Chi ha stampelle a disposizio può contattare il 3394221674.