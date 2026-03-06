FAMIGLIA DEL BOSCO, L’ULTIMA VERGOGNA: I GIUDICI ALLONTANANO LA MADRE DALLA STRUTTURA

Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un’ordinanza del tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l’allontanamento della stessa madre Catherine Birmingham dai figli.
Era infatti attesa per oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell’Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, (Chieti) ospiti da quattro mesi ormai di una struttura protetta nell’area di Vasto.
Per i tre figli della coppia anglo-australiana una serie di test dalla consulente tecnica d’ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli. L’attività era in programma dalla mattinata, alla presenza del perito nominato dalla difesa, lo psichiatra Tonino Cantelmi ma l’improvvisa decisione di allontanare Catherine potrebbe avere ripercussioni sul proseguo attività peritale. Occorre attendere notizie in merito.
Lo scopo della perizia psichiatrica
L’indagine psico-diagnostica sui minori è stata disposta dal tribunale dell’Aquila per accertare “le condizioni attuali di vita, l’andamento dello sviluppo cognitivo e psico-affettivo, le figure di riferimento riconosciute e i modelli di identificazione sviluppati”. Un lavoro che serve a restituire una fotografia aggiornata e scientificamente fondata dello stato emotivo e psicologico dei bambini.
Il commento dell’avvocato della famiglia
"C'è un'ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre". Così l'avvocato Marco Femminella uno dei legali della 'famiglia nel bosco', nel confermare l'arrivo dell'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori.