IRAN, TRUMP: NESSUN ACCORDO, DEVONO ARRENDERSI

Donald Trump: “Nessun accordo con l’Iran senza resa incondizionata”. Un raid colpisce una scuola elementare a Teheran. Il Washington Post riferisce che la Russia fornisce informazioni riservate all’Iran per colpire forze Usa. Israele intensifica i bombardamenti su Beirut sud. Traffico quasi fermo nello Stretto di Hormuz: 1.000 navi bloccate. Raid iraniani su un hotel in Bahrein. Trump vuole decidere il nuovo leader dell’Iran e boccia il figlio di Khamenei. “Non siamo in guerra e non lo saremo”, afferma Meloni.

Commenti

