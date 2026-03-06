Giocattoli e peluche recuperati dalla mamma del piccolo Domenico fuori al Monaldi

Momenti di grande commozione questa mattina all’esterno dell’ospedale Ospedale Monaldi, dove la mamma del piccolo Domenico ha raccolto i giocattoli, i peluche e i messaggi lasciati nei giorni scorsi da cittadini e familiari in memoria del bambino.

Un gesto semplice ma carico di dolore, mentre continua a far discutere la vicenda legata alla morte del piccolo. Intanto resta al centro dell’attenzione anche la posizione dei medici coinvolti nell’inchiesta, per i quali vale il principio della presunzione di innocenza sancito dalla Costituzione.

Allo stesso tempo, però, in molti ricordano come in passato, in casi ritenuti meno gravi, medici e primari siano stati sospesi o rimossi dai loro incarichi. Una situazione che alimenta il dibattito pubblico sulla necessità di accertare eventuali responsabilità e garantire giustizia, anche per tutelare tutti quei professionisti della sanità che ogni giorno lavorano con dedizione e correttezza.

Al momento, l’unica certezza resta la tragedia della morte del piccolo Domenico, che ha profondamente colpito l’intera comunità. 🕊️