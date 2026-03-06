MARANO, VORAGINE CORSO EUROPA: FINALMENTE LA SVOLTA, I LAVORI SARANNO REALIZZATI LA PROSSIMA SETTIMANA

Condividi

Dopo mesi di segnalazioni e preoccupazione da parte dei cittadini, partiranno la prossima settimana gli interventi per il ripristino del cedimento stradale in corso Europa, a Marano. I lavori, attesi da tempo, hanno subito alcuni rinvii perché è stato necessario coordinare la viabilità con il vicino Comune di Mugnano e predisporre un’apposita ordinanza per la gestione del traffico durante il cantiere.

il cedimento era legato a un guasto alla rete fognaria. L’episodio aveva già destato forte allarme tra i residenti della zona e tra i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono l’arteria che collega Marano con l’area di Mugnano. Ora, con l’avvio dei lavori annunciato per la prossima settimana, l’obiettivo è intervenire in maniera definitiva per risolvere il problema alla radice e mettere finalmente in sicurezza la strada.













