Mugnano aderisce alla rottamazione quinquies dei tributi locali, Micillo: “Segnale di fiducia verso i cittadini”

Con grande soddisfazione annuncio che il Comune di Mugnano ha aderito alla rottamazione quinquies relativa a tutti i tributi locali. Lo dichiara il consigliere comunale Ezio Micillo, commentando il provvedimento approvato in Consiglio comunale.

«Voglio ringraziare non solo i componenti della commissione Bilancio – spiega Micillo – ma anche il sindaco e l’assessore al Bilancio Santopaolo per aver voluto portare il provvedimento in Consiglio comunale». La misura, sottolinea il consigliere, è stata votata all’unanimità dai presenti.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è incentivare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che si sono trovati in una temporanea condizione di difficoltà economica. «In questo modo – continua Micillo – sarà possibile definire le proprie pendenze in 36 rate bimestrali, quindi nell’arco di sei anni, senza interessi e sanzioni».

Secondo il consigliere comunale si tratta di un intervento importante sia per i cittadini sia per l’ente. «È un atto di responsabilità verso la comunità e di rispetto nei confronti dei contribuenti – conclude Micillo – che rafforza il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini».













