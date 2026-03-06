Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone

Condividi

Caivano, lo spaccio si sposta tra le vie del centro storico. E’ li che carabinieri della compagnia di Caivano in poche ore arrestano tre persone.

Il primo a finire in manette per spaccio e detenzione di droga è un 34enne già noto alle forze dell’ordine. Un passante si avvicina all’ uomo. Gli consegna dei soldi in cambio di una bustina: sta spacciando. I militari si avvicinano ma l’uomo prova a scappare. Bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di 6 involucri di cocaina e 240euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo ora ai domiciliari è in attesa di giudizio.

Finale differente per un 40enne e un 21enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, arrestati per spaccio e detenzione di droga.

I due si trovano all’interno di un basso tra le vie del centro storico. I carabinieri conosco quell’abitazione e la osservano. C’è un via vai sospetto. La porta rimane aperta e i militari entrano. I due sono intorno al tavolo, sopra la droga pronta per la vendita. Trovati 15 grammi tra cocaina e crack, materiale per il confezionamento della droga, 290 euro provento dall’attività illecita. Sequestrati anche 4 tv.

Portati in carcere sono ora in attesa di giudizio.













