Strade dissestate, blitz degli ispettori ministeriali anche a Giugliano

Giugliano finisce sotto la lente del Ministero dei Trasporti. Questa mattina gli ispettori hanno battuto undici strade del centro cittadino dopo la segnalazione dell’Associazione Vittime della Strada (nella foto il portavoce Biagio Ciaramella), la stessa che nei giorni scorsi aveva acceso i riflettori sulle criticità presenti a Marano.

Buche profonde, voragini e diffuso dissesto dell’asfalto: è questo il quadro emerso durante il sopralluogo. Gli ispettori hanno documentato le condizioni delle arterie più segnalate dai cittadini, raccogliendo elementi e rilievi tecnici.

Al termine dell’ispezione è stata redatta una relazione che sarà trasmessa al Ministero e successivamente anche all’associazione che aveva denunciato la situazione. Un passaggio che potrebbe aprire a ulteriori verifiche e, soprattutto, a interventi urgenti sulla rete stradale.

Intanto resta la fotografia di un centro urbano segnato da strade dissestate e potenzialmente pericolose per automobilisti, motociclisti e pedoni.













