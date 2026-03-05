Napoli. Polizia Municipale: sequestrata maxi-autorimessa abusiva di 3.500 metri quadri

Condividi

Visite: 58

16 Visite

Nelle ultime ore, gli agenti del reparto IAES (Investigativa Ambientale ed Emergenza Sociale) e del personale territoriale hanno portato a termine due distinti e significativi interventi.

Sequestro preventivo in Via Emilio Scaglione

In Via Emilio Scaglione, la Polizia Municipale ha posto sotto sequestro una vasta area di circa 3.550 mq adibita ad autorimessa. Al momento dell’ispezione, nel piazzale erano presenti circa 100 autovetture, presumibilmente riconducibili a utenti della metropolitana collinare.

L’attività è risultata priva delle infrastrutture necessarie per la corretta gestione delle “acque di prima pioggia” e di dilavamento. La mancanza di tali sistemi di filtraggio comporta un grave rischio ambientale, poiché idrocarburi e altre sostanze inquinanti potrebbero infiltrarsi direttamente nel sottosuolo.

Provvedimenti : La titolare, A.A., è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per reati ambientali (violazione degli artt. 113, 137, 256 del D.Lgs 152/06 – Testo Unico Ambientale) in relazione ai Regolamenti della Regione Campania (n. 6/2013) e al Regolamento Idrico regionale.

Sgombero : Il PM di turno ha disposto lo sgombero totale dell’area da cose e persone entro un termine tassativo di 36 ore.

Operazione “Alto Impatto” nel quartiere Sanità

Parallelamente, la Polizia Municipale, in un’operazione congiunta con la Polizia di Stato, è intervenuta nel quartiere Sanità per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e la sosta selvaggia.

Il bilancio dell’intervento nel quartiere storico è il seguente:

12 veicoli rimossi forzatamente;

2 parcheggiatori abusivi denunciati e raggiunti da un contestuale ordine di allontanamento;

1 veicolo sequestrato per mancanza di copertura assicurativa;

28 verbali complessivi redatti per violazioni al Codice della Strada.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti