Nola, il feretro del piccolo Domenico arrivato in cattedrale. Alle 15 i funerali

È arrivato il momento di piangere Domenico. Poi ricominciamo a combattere per ottenere giustizia”. Sono le parole di mamma Patrizia nel giorno del dolore di un Paese intero per il “piccolo guerriero” morto a due anni e mezzo dopo il trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto dall’ospedale di Bolzano al Monaldi di Napoli. È il giorno del cordoglio, dunque. Nella cattedrale di Nola alle 11 è stata aperta la camera ardente, alle 15 i funerali del bimbo, che saranno officiati dal vescovo Francesco Marino, alla presenza del cardinale di Napoli Mimmo Battaglia, rimasto vicino a Domenico fino all’ultimo giorno dei suoi due mesi di calvario. È attesa anche la premier Giorgia Meloni che ha raccolto l’appello di Patrizia. E ci sarà il presidente della Regione Campania Roberto Fico. Ma più ancora delle autorità, è la gente comune a stringersi intorno a questa famiglia che ha commosso l’Italia.













