CALVIZZANO, LO SFOGO DI PISANI: “GIORNALISMO FAZIOSO E IPOCRITA. PARLANO DI ME E FINGONO DI DIMENTICARE GLI ALTRI”

Egregio Direttore,

Da qualche tempo oramami sono diventato bersaglio da parte di qualche ipocrita circa il mio passaggio nell’amministrazione Pirozzi.

Senza dilungarmi su quanto fatto (i fatti parlano per me) trovo alquanto strano, o meglio, bizzarro che un giornalismo assoldato palesemente, che mistifica i buoni risultati della gestione Pirozzi, che ritiene i fondi assegnati per legge da città metropolitana di Napoli a Calvizzano come prodigi di politica, ravvisi in me il male del paese.

E’ vero ho appoggiato Giacomo, ho per tre anni amministrato con lui, ho conosciuto l uomo ed il politico, infatti ad oggi sono tra i pochi ad essere rimasto coerente a differenza di tanti personaggetto che nel corso degli anni hanno provveduto a cambiare idea e appartenenza per restare a galla.

Di loro non si fa menzione, anzi si cerca di nasconderli.

Sui social impera ipocrisia e finto pentimento, si scrive con anonimo e si cancellano i messaggi quando non appaiono elogiativi.

Ho sempre messo la faccia e la firma, ma subisco la morale da

chi appoggia candidati che non ricordano nemachebqualnte volta hanno girato bandiera.

Ennesima prova di faziosità e finto buon giornalismo.

Grazie per il tempo dedicatomi

Oscar Pisani













