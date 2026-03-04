NOLA DARA’ OGGI L’ULTIMO SALUTO A DOMENICO: ALLE ESEQUIE ANCHE IL PREMIER MELONI

Condividi

Visite: 0

1 Visite

Oggi a Nola i funerali di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. Il piccolo è deceduto lo scorso 21 febbraio ma la salma è stata riconsegnata ai familiari solo ieri sera, dopo l’autopsia.

Ai funerali è attesa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Molto probabilmente”, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la premier sarà oggi pomeriggio al duomo di Nola dove si terranno le esequie.

Alle 15, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, in Piazza Duomo, si svolgerà il funerale di Domenico. Il feretro giungerà alle ore 11 alla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, dove sarà allestita la camera ardente per consentire a quanti vorranno di rivolgere un ultimo saluto al piccolo Domenico. Inoltre, oggi alle 15, in contemporanea con i funerali del bimbo, sarà celebrata una Santa Messa all’ospedale

Monaldi. Ne dà notizia l’Azienda Ospedaliera dei Colli. “Con questo momento di raccoglimento e preghiera – si spiega in una nota – l’intera comunità dell’Azienda Ospedaliera dei Colli desidera stringersi, con rispetto e partecipazione, al dolore della

famiglia, condividendo un lutto che ha profondamente colpito operatori sanitari, professionisti e personale. La scelta di celebrare la funzione nello stesso orario delle esequie nasce dalla volontà di essere vicini alla famiglia nella preghiera. L’iniziativa vuole anche lanciare un segnale di unità e responsabilità: nel rispetto del dolore dei familiari e della comunità, l’Azienda rinnova la fiducia nel lavoro degli organi competenti e ribadisce l’auspicio che si possa fare piena e tempestiva chiarezza su quanto accaduto”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti