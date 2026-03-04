BAGNOLI. AMERICA’S CUP, ACAMPORA (PD): “LAVORI DOPO 30 ANNI DI IMMOBILISMO, SOLO BENEFICI PER IL TERRITORIO” 

Condividi

“Parlare oggi ai cittadini di Bagnoli, nel luogo che più li rappresenta, non significa riprendere un dialogo che in realtà non si è mai interrotto. Per il gruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli significa rilanciare un percorso che è sempre stato condiviso, su basi che siano sempre più trasparenti e complete. È doveroso comunicare su basi di verità che tutto ciò che l’amministrazione Manfredi ha fatto, sta facendo e farà, rappresentando un nuovo capitolo per la storia di questo quartiere e della nostra città, dopo decenni di immobilismo voluto anche da qualcuno che cavalca la protesta delle ultime settimane”. Così in una nota Gennaro Acampora, capogruppo dem nell’assiste partenopea, in occasione del consiglio comunale monotematico sui lavori nell’area ex Italsider.

“Abbiamo sbloccato una situazione che si trascinava da dieci anni, con una gara conclusa ma un contenzioso che aveva portato solo due sentenze sfavorevoli – aggiunge Acampora – i costi non sono quintuplicati, semplicemente il progetto è cambiato al pari dei prezzi delle opere marittime. E su questo progetto è arrivato l’ok dalla Commissione Tecnica del Ministero dell’Ambiente ha valutato il progetto, che ha riconosciuto il carattere temporaneo e reversibile delle opere, prescrivendo un rigido piano di monitoraggio ambientale che si sta seguendo”.

Acampora poi ragiona sugli aspetti riguardanti la bonifica e il destino della colmata: “Lo studio di fattibilità approvato in Cabina di Regia ad agosto scorso ha definito tutte le opere come anticipatorie rispetto al Piano di Risanamento marino. Quanto alla colmata la sua copertura è consentita da una legge del 1996 modificata nel 2024, con una tecnica di dragaggio che viene ormai impiegata in tutti i progetti simili dal 2009 ad oggi”.

Acampora conclude ponendo l’accento sulla “necessità di un un’amministrazione molto ma molto più attenta nel coinvolgimento e nella comunicazione. E questo lo dico non solo perché noi viviamo del contatto costante coi cittadini, ma perché su un tema così importante, trovo una distanza incredibile tra ciò che viene affermato da alcuni che protestano senza averne l’autorità, e ciò che la documentazione attesta. Questa distanza è pericolosa e va ridotta oggi, subito. Perché non aiuta Bagnoli e non aiuta i suoi cittadini, che meritano rispetto e verità”.













