Mojtaba, il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema dell’Iran

Sarà Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran: lo riporta il sito Iran International. I Guardiani della Rivoluzione avrebbero esercitato forti pressioni per garantire una successione ereditaria. L’Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri e incaricata della nomina, avrebbe tenuto una riunione online, come riferisce l’agenzia Fars, dopo che la sede a Qom era stata colpita da un raid israelo-americano, senza causare vittime.

Chi è Mojtaba Khamenei?

Nato nel 1969 a Mashhad, Mojtaba – secondo dei sei figli dell’ayatollah – è un politico e religioso con ottime relazioni con le forze di sicurezza, in particolare i Pasdaran. Ha prestato servizio nella guerra Iran-Iraq dal 1987 al 1988 e nel 1999, ha continuato gli studi a Qom per diventare chierico, ha infine sostenuto Ahmadinejad nelle controverse elezioni presidenziali del 2005 e del 2009. Secondo i media potrebbe aver svolto un ruolo di primo piano nell’orchestrarne la vittoria elettorale nel 2009. Il suo era uno dei nomi che erano circolati negli ultimi giorni, dalla morte di Khamenei, oltre a quello del 67enne Alireza Arafi, religioso affermato e uomo di fiducia di Khamenei e Hassan Khomeini, 50 anni, nipote del fondatore della Repubblica islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Da molti iraniani l’idea di una successione padre-figlio era vista come un ritorno a forme di dinasticità, contrarie alla retorica rivoluzionaria del 1979. Allo stesso tempo, critici e manifestanti antigovernativi – in particolare durante le proteste del 2022 – lo hanno descritto come il simbolo della repressione, associazione rafforzata dal suo legame con apparati di sicurezza e dalla percezione pubblica di un potere esercitato “dietro le quinte”.













