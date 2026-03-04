Morte Domenico, autopsia: nessuna lesione evidente al cuore. Oggi i funerali a Nola

Condividi

Non sono emerse lesioni macroscopiche evidenti al muscolo cardiaco né la presunta ferita dal ventricolo sinistro di cui avevano parlato alcuni testimoni a Bolzano. È quanto ha dichiarato il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia di Domenico Caliendo, al termine della prima fase dell’autopsia sul corpo del bambino.

L’esame autoptico si è svolto nel pomeriggio presso il Secondo Policlinico di Napoli ed è durato circa tre ore. Hanno partecipato 25 tra periti e consulenti di parte. Il piccolo era deceduto sabato 21 febbraio all’Ospedale Monaldi, dopo il trapianto di un cuore che sarebbe risultato lesionato, intervento effettuato il 23 dicembre scorso.

Nuovi accertamenti il 28 aprile

Il collegio tornerà a riunirsi il 28 aprile per un secondo accesso, durante il quale verranno analizzati i campioni anatomopatologici. Si tratta di verifiche considerate decisive per ricostruire con precisione l’intera vicenda.

Il pool di esperti nominato dal gip Mariano Sorrentino nell’ambito dell’incidente probatorio ha chiesto 120 giorni di tempo per depositare la relazione finale. L’udienza per l’avvio del contraddittorio è prevista a settembre.

Nel frattempo, la salma è stata restituita alla famiglia e farà ritorno a Nola, dove domani mattina sarà allestita la camera ardente. I funerali si terranno alle ore 15 nel Duomo cittadino.

Attesa la premier Meloni e le autorità religiose

Alle esequie è attesa, salvo imprevisti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Sarà presente anche l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, che aveva amministrato l’estrema unzione al piccolo poco prima della morte. A presiedere il rito funebre sarà il vescovo di Nola, Francesco Marino.













