MUGNANO, SAMURAI JAY TORNA IN CITTA’ DOPO SANREMO: BRINDISI E TORTA IN STRADA

Un’accoglienza calorosa e partecipata quella riservata ieri sera a Mugnano di Napoli per il ritorno a casa di Samurai Jay dopo l’esperienza al Festival di Sanremo.

In pieno centro si è radunato un vero e proprio bagno di folla: fan, cittadini e amici hanno cantato sulle note del suo brano, tra striscioni di bentornato, fuochi d’artificio e brindisi con champagne. Presente anche il sindaco Luigi Sarnataro, che ha voluto salutare l’artista e congratularsi per il percorso fatto.

Samurai Jay, cresciuto a Mugnano dove vive ancora la sua famiglia, si è trattenuto a lungo in strada, ballando ed esultando insieme ai suoi sostenitori. Momento simbolico della serata il taglio della torta, avvenuto direttamente in strada tra applausi e cori. Non sono mancati i ringraziamenti dell’artista alla sua comunità per l’affetto e il sostegno ricevuti, in una festa che ha trasformato il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto.













