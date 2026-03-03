IRAN, TRUMP: “NON SANNO CHI LI GUIDA, ABBIAMO ELIMINATO 49 LEADER”

Condividi

Sotto il fuoco di Israele e Stati Uniti, tra la guerra dei 12 giorni dell’estate 2025 e l’operazione scattata sabato scorso, i vertici della Repubblica Islamica sono stati quantomeno decimati se non decapitati. Alla CNN Trump, ha affermato che gli iraniani “non sanno chi li guida” perché negli attacchi “sono stati eliminati 49 leader” del regime degli Ayatollah. “Quelli erano i leader, e alcuni di loro erano stati presi in considerazione, è un po’ come la fila per la disoccupazione”. Ha la forma di un triumvirato il consiglio direttivo provvisorio la cui riunione è stata annunciata ieri dal capo del Consiglio di Sicurezza nazionale Ali Larijani: un vertice formato ieri dal presidente Masoud Pezeshkian, dal capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni Ejei e dal membro del Consiglio dei Guardiani Alireza Arafi.













