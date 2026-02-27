Villaricca, controlli Nas: chiusa la pizzeria “Giallo Datterino” per irregolarità igienico-sanitarie

23 Visite
Controlli dei carabinieri del Nas, insieme ai militari della stazione di Villaricca, in una delle pizzerie più note del territorio: la “Giallo Datterino”.
Nel corso dell’ispezione sarebbero state riscontrate alcune irregolarità di natura igienico-sanitaria, ritenute non gravissime ma sufficienti a far scattare un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività, finalizzato al ripristino delle condizioni richieste dalla normativa.
Sono state impartite prescrizioni e l’attività potrà riaprire una volta completati gli adeguamenti richiesti dagli organi di controllo.