Villaricca, controlli Nas: chiusa la pizzeria “Giallo Datterino” per irregolarità igienico-sanitarie

Controlli dei carabinieri del Nas, insieme ai militari della stazione di Villaricca, in una delle pizzerie più note del territorio: la “Giallo Datterino”.

Nel corso dell’ispezione sarebbero state riscontrate alcune irregolarità di natura igienico-sanitaria, ritenute non gravissime ma sufficienti a far scattare un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività, finalizzato al ripristino delle condizioni richieste dalla normativa.

Sono state impartite prescrizioni e l’attività potrà riaprire una volta completati gli adeguamenti richiesti dagli organi di controllo.

