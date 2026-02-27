Caso Monaldi, Roberto Fico: “Prima si chiudano le istruttorie, poi le decisioni”

«Prima di definire il tutto, vorrei che si chiudesse definitivamente l’istruttoria della Direzione generale Salute della Regione e attendere anche quella del ministero. Poi la magistratura farà il proprio corso». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, intervenendo sulla vicenda del bimbo morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Campania.

Fico ha ricordato di aver attivato immediatamente «tutti i poteri previsti per controllare, vigilare e comprendere cosa sia successo». La commissione regionale incaricata ha concluso una relazione sui fatti accaduti al Monaldi, ora al vaglio anche del ministro della Salute, che dovrà integrare con gli esiti degli ispettori ministeriali.

Alla domanda su un eventuale passo indietro dei vertici dell’ospedale, il governatore ha ribadito: «Prima si chiudano le istruttorie, poi si valuterà».

Infine, Fico ha richiamato l’obiettivo politico dell’uscita della Campania dal piano di rientro sanitario: «Stiamo lavorando con il mio gabinetto e con quello del ministro. Le interlocuzioni sono positive e spero che il prima possibile riusciremo a ottenere questo risultato».