Anteprima. Giugliano, elezioni comunali. Inchiesta sulle firme: indagati Pasquale Di Fenza e Annarita Patriarca. Di Fenza: «Sono sereno»

Si riaccendono i riflettori sulle ultime elezioni amministrative di Giugliano. La Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati Pasquale Di Fenza, ex consigliere regionale ed ex esponente di Azione, e Annarita Patriarca, anni fa riferimento di Forza Italia sul territorio provinciale, nell’ambito di un’inchiesta sulle firme a sostegno delle liste collegate all’attuale sindaco D’Alterio.

Al centro degli accertamenti ci sarebbero presunte irregolarità nella raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori di lista. Secondo l’ipotesi investigativa, alcune firme sarebbero state ritenute non genuine. I due indagati saranno ascoltati a breve dal pubblico ministero titolare dell’inchiesta.

L’indagine era partita nei mesi scorsi dopo la denuncia presentata da un ex consigliere comunale di Giugliano, all’epoca iscritto ad Azione, che aveva segnalato presunte anomalie nella documentazione elettorale.

«Sono sereno e pronto a spiegare tutto ai magistrati», ha dichiarato Di Fenza a Terranostranews, respingendo ogni addebito e manifestando fiducia nell’operato della magistratura.

La vicenda è ancora nella fase preliminare delle indagini e saranno gli approfondimenti della Procura a chiarire eventuali responsabilità.