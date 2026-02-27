Andrea Caso nominato nel Comitato Più Uno Campania: “Insieme possiamo fare la differenza”

Con grande piacere desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Ernesto Maria Ruffini per avermi nominato membro regionale del Comitato più Uno Campania. Questo incarico rappresenta per me un’importante opportunità di contribuire attivamente al miglioramento della nostra regione e di lavorare insieme a un team impegnato e motivato. In un momento storico come quello attuale, è fondamentale che ogni cittadino si senta parte attiva della comunità. Ogni singola voce conta e insieme possiamo costruire un futuro migliore, più giusto e sostenibile per tutti. Siamo in un periodo in cui le decisioni politiche influenzano direttamente le nostre vite quotidiane. È il momento di far sentire la propria opinione e di scegliere rappresentanti che abbiano a cuore gli interessi della nostra gente. Non lasciate che altri decidano per voi: il cambiamento inizia da noi, dal nostro impegno e dalla nostra partecipazione. Insieme possiamo fare la differenza.

Con gratitudine e determinazione, ON. ANDREA CASO [Membro Regionale del Comitato più Uno Campania].