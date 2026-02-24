ON CARE, la voce dei pazienti per rafforzare la Rete Oncologica campana. Intervista a Maurizio Manzo, referente Rete TDM Regione Campania di CittadinanzAttiva

Condividi

Visite: 30

25 Visite

A cura dell’ Avvocato Lelio Mancino

Un’indagine sul campo per capire cosa funziona e cosa va migliorato nella Rete Oncologica campana. È questo l’obiettivo di ON CARE, progetto di ricerca promosso per il secondo anno consecutivo da CittadinanzAttiva in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

I risultati saranno presentati in un convegno pubblico presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale.

“Una fotografia reale del sistema”

«ON CARE nasce dall’esigenza di avere una fotografia reale e aggiornata dello stato di salute della Rete Oncologica», spiega Manzo. «Non solo numeri, ma esperienze concrete, criticità organizzative, tempi di accesso, qualità dell’assistenza».

La ricerca si sviluppa attraverso tre questionari distinti: uno rivolto agli oncologi, uno ai Case Manager e uno ai pazienti. Una scelta metodologica che punta a incrociare la prospettiva clinica, quella organizzativa e quella vissuta direttamente dai cittadini.

Il ruolo del Tribunale per i Diritti del Malato

Determinante il contributo della Rete del Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) in Campania, impegnata nella raccolta e successiva elaborazione dei dati.

«L’anno scorso abbiamo raccolto oltre 600 questionari», sottolinea Manzo. «Un risultato importante che vogliamo confermare. Per riuscirci, chiediamo a ogni Assemblea Territoriale di raccoglierne almeno 25-30. È uno sforzo sostenibile, ma serve l’impegno di tutti».

Il termine ultimo per la raccolta è fissato al 15 marzo.

Il valore della partecipazione

Per Manzo, la partecipazione dei pazienti è il cuore del progetto: «La qualità della sanità non si misura solo con parametri tecnici. Conta l’esperienza di chi affronta un percorso oncologico: accessibilità, continuità assistenziale, comunicazione, supporto. Ogni questionario compilato è un contributo concreto al miglioramento del sistema».

I dati raccolti saranno oggetto di analisi scientifica e diventeranno base di confronto istituzionale durante il convegno conclusivo al Pascale.

Un appello al territorio

L’intervista si chiude con un invito chiaro: «Chiediamo massima collaborazione e massima sollecitudine. Partecipare significa rafforzare la Rete Oncologica e tutelare i diritti dei pazienti. È un’azione civica che può produrre effetti reali».

ON CARE non è solo una ricerca, ma uno strumento di cittadinanza attiva per rendere la sanità campana più efficiente, equa e vicina alle persone.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti